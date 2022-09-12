Доминик Тим — Карлосу Алькарасу: добро пожаловать в клуб

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим обратился к испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу после победы второго на Открытом чемпионате США.
«Карлос, поздравляю. Добро пожаловать в клуб!» — написал в социальных сетях Тим.
Напомним, вчера, 11 сентября, Алькарас одержал победу в дебютном для себя финале турнира «Большого шлема», став чемпионом US Open – 2022. В решающем матче Алькарас (3) обыграл 23-летнего норвежца Каспера Рууда (5) со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3. После этой победы Алькарас занял первую строчку в рейтинге ATP, став самой молодой первой ракеткой мира.
В 2020 году в финале US Open Доминик Тим одержал волевую победу над немцем Александром Зверевым со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).
- 12 сентября 2022
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