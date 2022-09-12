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Ига Свёнтек: для меня очень важно поддерживать украинцев

Ига Свёнтек: для меня очень важно поддерживать украинцев
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек призналась, что для неё важно поддерживать украинский народ.

«Для меня очень важно поддерживать украинцев, потому что военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) рядом с моей страной. Мне 21 год, я всегда жила с пониманием, что всё это на самом деле не так близко ко мне. Поэтому в начале я была очень эмоциональной, а затем решила, что хочу немного использовать своё положение, чтобы оказать влияние», — приводит слова Свёнтек Sportskeeda.

Напомним, 10 сентября в финале US Open – 2022 Свёнтек (1) со счётом 6:2, 7:6 (7:5) обыграла представительницу Туниса Онс Жабер (5). Для 21-летней теннисистки это третий титул на турнирах «Большого шлема», первые два были завоёваны на «Ролан Гаррос».

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