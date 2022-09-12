Ига Свёнтек: для меня очень важно поддерживать украинцев

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек призналась, что для неё важно поддерживать украинский народ.

«Для меня очень важно поддерживать украинцев, потому что военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) рядом с моей страной. Мне 21 год, я всегда жила с пониманием, что всё это на самом деле не так близко ко мне. Поэтому в начале я была очень эмоциональной, а затем решила, что хочу немного использовать своё положение, чтобы оказать влияние», — приводит слова Свёнтек Sportskeeda.

Напомним, 10 сентября в финале US Open – 2022 Свёнтек (1) со счётом 6:2, 7:6 (7:5) обыграла представительницу Туниса Онс Жабер (5). Для 21-летней теннисистки это третий титул на турнирах «Большого шлема», первые два были завоёваны на «Ролан Гаррос».