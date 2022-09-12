Гаэль Монфис трогательно поздравил Элину Свитолину с днём рождения

Бывшая шестая ракетка мира, французский теннисист Гаэль Монфис трогательно поздравил супругу, экс третью ракетку мира, бронзового призёра Олимпиады-2020 украинку Элину Свитолину с днём рождения. Сегодня, 12 сентября, Элине исполнилось 28 лет.

«С днём рождения мою замечательную жену. «Ты самый особенный человек в моей жизни. Я не могу представить и дня, где ты не рядом со мной. Надеюсь, предстоящий год принесёт нам много удивительных приключений», — подписал фото Элины Гаэль.

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Свитолина поблагодарила мужа за поздравления, оставив в комментариях эмодзи «сердце» и «смайлик в сердечках».

Напомним, 5 мая стало известно, что Свитолина и 36-летний Монфис готовятся впервые стать родителями. В октябре у них должна родиться дочка.