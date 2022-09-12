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Беатрис Хаддад-Майя уверенно вышла во второй круг турнира в Словении

Беатрис Хаддад-Майя уверенно вышла во второй круг турнира в Словении
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18-я ракетка мира, бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя вышла во второй круг хардового турнира в Портороже (Словения), уверенно обыграв датчанку Клару Таусон.

Хаддад-Майя одержала победу со счётом 7:6 (7:3), 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 56 минут. На счету Таусон два эйса, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти. Хаддад-Майя трижды подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми возможных.

Во втором круге бразильянка встретится с 17-летней хорваткой Петрой Марчинко.

Турнир проходит с 12 по 19 сентября. Призовой фонд турнира составил € 203 024. Действующей победительницей турнира является итальянка Ясмине Паолини.

Порторож. 1-й круг
12 сентября 2022, понедельник. 18:25 МСК
Клара Таусон
59
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		3  
7 7 		6  
         
Беатрис Хаддад-Майя
18
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Комментарии
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