Беатрис Хаддад-Майя уверенно вышла во второй круг турнира в Словении
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18-я ракетка мира, бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя вышла во второй круг хардового турнира в Портороже (Словения), уверенно обыграв датчанку Клару Таусон.
Хаддад-Майя одержала победу со счётом 7:6 (7:3), 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 56 минут. На счету Таусон два эйса, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти. Хаддад-Майя трижды подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми возможных.
Во втором круге бразильянка встретится с 17-летней хорваткой Петрой Марчинко.
Турнир проходит с 12 по 19 сентября. Призовой фонд турнира составил € 203 024. Действующей победительницей турнира является итальянка Ясмине Паолини.
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