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Жених Шараповой опубликовал совместные фото с Марией с US Open — 2022

Жених Шараповой опубликовал совместные фото с Марией с US Open — 2022
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Британский миллионер Алекс Гилкс, жених пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой, показал в социальных сетях, как проводил время с супругой на завершившемся US Open – 2022.

На фото также замечена бывшая первая ракетка мира, 12-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, американка Билли Джин Кинг.

Фото: из личного архива Алекса Гилкса

Фото: из личного архива Алекса Гилкса

Фото: из личного архива Алекса Гилкса

Напомним, у женщин чемпионкой турнира стала первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек, у мужчин – 19-летний испанец Карлос Алькарас. Шарапова выигрывала US Open в 2006 году.

За время карьеры Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

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