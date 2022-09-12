Новак Джокович поздравил Карлоса Алькараса с завоеванием первого титула ТБШ
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Обладатель 21 титула турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поздравил испанского теннисиста Карлоса Алькараса с завоеванием первого трофея турнира «Большого шлема».
«Карлос Алькарас, поздравляю с твоим первым триумфом на турнире «Большого шлема». Потрясающее исполнение», — написал в социальных сетях Джококович.
Алькарас одержал победу в дебютном для себя финале турнира «Большого шлема», став чемпионом US Open – 2022. В решающем матче Алькарас (3) обыграл 23-летнего норвежца Каспера Рууда (5) со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3. После этой победы Алькарас занял первую строчку в рейтинге ATP, став самой молодой первой ракеткой мира. Сам Джокович побеждал на этом турнире в 2011, 2015, 2018 годах.
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