Екатерина Макарова восхитилась выносливостью Карлоса Алькараса на US Open — 2022

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде россиянка Екатерина Макарова призналась, что поражена выносливостью чемпиона US Open – 2022 19-летнего испанца Карлоса Алькараса, который завоевал титул после трёх сыгранных пятисетовых матчей.

«Для меня это тоже загадка. В таком возрасте ребята ещё не до конца доходят до своего крутого состояния. Поэтому зачастую молодые теннисисты хорошо играют на рядовых турнирах и даже завоёвывают на них чемпионские титулы. Но когда дело доходит до пятисетового формата, их не хватает. И дело не только в физическом, но и в ментальном состоянии. Понимаю, что весь нынешний сезон Карлос показывал великолепный теннис. Но как ему удалось удержать этот уровень? И психологически, и физически на этом чемпионате всё для него сложилось потрясающе», — приводит слова Макаровой Go Tennis.