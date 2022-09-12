Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Екатерина Макарова восхитилась выносливостью Карлоса Алькараса на US Open — 2022

Екатерина Макарова восхитилась выносливостью Карлоса Алькараса на US Open — 2022
Комментарии

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде россиянка Екатерина Макарова призналась, что поражена выносливостью чемпиона US Open – 2022 19-летнего испанца Карлоса Алькараса, который завоевал титул после трёх сыгранных пятисетовых матчей.

«Для меня это тоже загадка. В таком возрасте ребята ещё не до конца доходят до своего крутого состояния. Поэтому зачастую молодые теннисисты хорошо играют на рядовых турнирах и даже завоёвывают на них чемпионские титулы. Но когда дело доходит до пятисетового формата, их не хватает. И дело не только в физическом, но и в ментальном состоянии. Понимаю, что весь нынешний сезон Карлос показывал великолепный теннис. Но как ему удалось удержать этот уровень? И психологически, и физически на этом чемпионате всё для него сложилось потрясающе», — приводит слова Макаровой Go Tennis.

«Начало эры Алькараса?» Чем историческая победа испанца грозит мужскому теннису «Начало эры Алькараса?» Чем историческая победа испанца грозит мужскому теннису
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022