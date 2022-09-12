Жених Марии Шараповой показал их парные браслеты от Tiffany. Фото

Британский миллионер Алекс Гилкс, жених пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой, показал в социальных сетях парные браслеты от крупнейшего ювелирного бренда Tiffany. Судя по всему, они сделаны эксклюзивно для пары.
«Большое спасибо Александру Арно и Tiffany за наши браслеты», — подписал фото Гилкс.
Фото: из личного архива Алекса Гилкса
За время карьеры Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
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