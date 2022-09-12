Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Жених Марии Шараповой показал их парные браслеты от Tiffany. Фото

Жених Марии Шараповой показал их парные браслеты от Tiffany. Фото
Комментарии

Британский миллионер Алекс Гилкс, жених пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой, показал в социальных сетях парные браслеты от крупнейшего ювелирного бренда Tiffany. Судя по всему, они сделаны эксклюзивно для пары.

«Большое спасибо Александру Арно и Tiffany за наши браслеты», — подписал фото Гилкс.

Фото: из личного архива Алекса Гилкса

За время карьеры Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

Шикарный дом, ранчо и $ 300 млн. Какое богатство накопила Шарапова к рождению наследника? Шикарный дом, ранчо и $ 300 млн. Какое богатство накопила Шарапова к рождению наследника?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022