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Бругера — о победе Алькараса на US Open — 2022: мы с ним знали, что это произойдёт

Бругера — о победе Алькараса на US Open — 2022: мы с ним знали, что это произойдёт
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Двукратный победитель «Ролан Гаррос» (1993, 1994), бывшая третья ракетка мира Серхи Бругера прокомментировал победу соотечественника Карлоса Алькараса на Открытом чемпионате США.

«Мы с Алькарасом знали, что рано или поздно это произойдёт, но всё произошло слишком быстро, что впечатляет. Неделя, которую он провёл, впечатляет: много матчей из пяти сетов, плюс отличный финал. Он в отличной форме как физически, так и умственно, но самое главное для нас — это то, что он придёт к нам (на Кубок Дэвиса. — Прим. «Чемпионата») во вторник и успеет восстановиться», — приводит слова Бругеры Sportskeeda.

11 сентября Алькарас одержал победу в дебютном для себя финале турнира «Большого шлема», став чемпионом US Open – 2022. В решающем матче Алькарас (3) обыграл 23-летнего норвежца Каспера Рууда (5) со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3. После этой победы Алькарас занял первую строчку в рейтинге ATP, став самой молодой первой ракеткой мира.

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