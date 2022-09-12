Бругера — о победе Алькараса на US Open — 2022: мы с ним знали, что это произойдёт

Двукратный победитель «Ролан Гаррос» (1993, 1994), бывшая третья ракетка мира Серхи Бругера прокомментировал победу соотечественника Карлоса Алькараса на Открытом чемпионате США.

«Мы с Алькарасом знали, что рано или поздно это произойдёт, но всё произошло слишком быстро, что впечатляет. Неделя, которую он провёл, впечатляет: много матчей из пяти сетов, плюс отличный финал. Он в отличной форме как физически, так и умственно, но самое главное для нас — это то, что он придёт к нам (на Кубок Дэвиса. — Прим. «Чемпионата») во вторник и успеет восстановиться», — приводит слова Бругеры Sportskeeda.

11 сентября Алькарас одержал победу в дебютном для себя финале турнира «Большого шлема», став чемпионом US Open – 2022. В решающем матче Алькарас (3) обыграл 23-летнего норвежца Каспера Рууда (5) со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3. После этой победы Алькарас занял первую строчку в рейтинге ATP, став самой молодой первой ракеткой мира.