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Радукану на отказе украинки Ястремской прошла во второй круг турнира в Словении

Радукану на отказе украинки Ястремской прошла во второй круг турнира в Словении
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83-я ракетка мира, британская теннисистка Эмма Радукану прошла во второй круг хордового турнира категории WTA-250 в Портороже (Словения), на отказе обыграв украинку Даяну Ястремскую.

Радукану одержала победу со счётом 6:2, 5:3. Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. На счету Ястремской один эйс, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх. Радукану однажды подала навылет, допустила три двойные ошибки, а также реализовала четыре брейк-пойнта из пяти возможных.

Во втором круге Радукану встретится с победительницей пары Элизабет Мандлик (Америка) — Анна-Лена Фридзам (Германия).

Турнир проходит с 12 по 19 сентября. Призовой фонд его составил € 203 024. Действующей победительницей турнира является итальянка Ясмине Паолини.

Порторож. 1-й круг
12 сентября 2022, понедельник. 20:45 МСК
Эмма Радукану
83
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
1 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		5  
2 		3  
         
Даяна Ястремская
89
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
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