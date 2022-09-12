Радукану на отказе украинки Ястремской прошла во второй круг турнира в Словении

83-я ракетка мира, британская теннисистка Эмма Радукану прошла во второй круг хордового турнира категории WTA-250 в Портороже (Словения), на отказе обыграв украинку Даяну Ястремскую.

Радукану одержала победу со счётом 6:2, 5:3. Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. На счету Ястремской один эйс, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх. Радукану однажды подала навылет, допустила три двойные ошибки, а также реализовала четыре брейк-пойнта из пяти возможных.

Во втором круге Радукану встретится с победительницей пары Элизабет Мандлик (Америка) — Анна-Лена Фридзам (Германия).

Турнир проходит с 12 по 19 сентября. Призовой фонд его составил € 203 024. Действующей победительницей турнира является итальянка Ясмине Паолини.