Радукану на отказе украинки Ястремской прошла во второй круг турнира в Словении

83-я ракетка мира, британская теннисистка Эмма Радукану прошла во второй круг хордового турнира категории WTA-250 в Портороже (Словения), на отказе обыграв украинку Даяну Ястремскую.
Радукану одержала победу со счётом 6:2, 5:3. Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. На счету Ястремской один эйс, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх. Радукану однажды подала навылет, допустила три двойные ошибки, а также реализовала четыре брейк-пойнта из пяти возможных.
Во втором круге Радукану встретится с победительницей пары Элизабет Мандлик (Америка) — Анна-Лена Фридзам (Германия).
Турнир проходит с 12 по 19 сентября. Призовой фонд его составил € 203 024. Действующей победительницей турнира является итальянка Ясмине Паолини.
- 12 сентября 2022
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