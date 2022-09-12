«Неудивительно, показал свой класс». Райлли Опелка — о победе Карлоса Алькараса на US Open

Американский теннисист Райлли Опелка прокомментировал результаты US Open — 2022 у мужчин.
Напомним, вчера, 11 сентября, 19-летний испанец Карлос Алькарас одержал победу в дебютном для себя финале турнира «Большого шлема», став чемпионом US Open – 2022. В решающем матче Алькарас (3) обыграл 23-летнего норвежца Каспера Рууда (5) со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.
«Неудивительно, показал свой класс как обычно», — написал Опелка в своих социальных сетях.
Данный результат помог Алькарасу впервые в карьере подняться на первую строчку рейтинга ATP. Карлос стал первой ракеткой мира в возрасте 19 лет, тем самым побив достижение австралийца Ллейтона Хьюитта, которому удалось сделать это в возрасте 20 лет. Рууд также впервые стал второй ракеткой мира.
Сам Опелка снялся с US Open – 2022 до начала турнира, не объяснив своё решение.
- 12 сентября 2022
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