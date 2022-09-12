Муратоглу назвал три качества Алькараса, благодаря которым тот выиграл US Open — 2022

Французский тренер Патрик Муратоглу назвал три качества 19-летнего испанского теннисиста Карлоса Алькараса, благодаря которым тот выиграл Открытый чемпионат США.
«Во-первых, его впечатляющая сила духа. На него оказывалось сильное давление: возможность выиграть первый турнир «Большого шлема» и стать самой молодой ракеткой мира. Второе — это его невероятные физические способности. Очень комбинированы, при этом он способен взрываться в нужный момент. И третье, я не знал, как назвать, но это то, насколько совершенны его матчи. Нет недостатков. Он отлично действует на линии на своих и на чужих подачах. Все эти качества, которые на высочайшем уровне, в 19 лет — это невероятно», — сказал Муратоглу в видео, которое он опубликовал в социальных сетях.
11 сентября Алькарас одержал победу в дебютном для себя финале турнира «Большого шлема», став чемпионом US Open – 2022. В решающем матче Алькарас (3) обыграл 23-летнего норвежца Каспера Рууда (5) со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3. После этой победы Алькарас занял первую строчку в рейтинге ATP, став самой молодой первой ракеткой мира.
- 12 сентября 2022
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