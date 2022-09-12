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Динара Сафина отреагировала на победу Карлоса Алькараса в финале US Open — 2022

Динара Сафина отреагировала на победу Карлоса Алькараса в финале US Open — 2022
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Бывшая первая ракетка мира, трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема», россиянка Динара Сафина прокомментировала результаты US Open — 2022 у мужчин.

Напомним, вчера, 11 сентября, 19-летний испанец Карлос Алькарас одержал победу в дебютном для себя финале турнира «Большого шлема», став чемпионом US Open – 2022. В решающем матче Алькарас (3) обыграл 23-летнего норвежца Каспера Рууда (5) со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.

«Потрясающе! Поздравляю всю команду академии Хуан-Карлоса Ферреро», — написала Сафина в своих социальных сетях.

Данный результат помог Алькарасу впервые в карьере подняться на первую строчку рейтинга ATP. Карлос стал первой ракеткой мира в возрасте 19 лет, тем самым побив достижение австралийца Ллейтона Хьюитта, которому удалось сделать это в возрасте 20 лет. Рууд также впервые стал второй ракеткой мира.

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