Алькарас ответил, сможет ли он обогнать Надаля по количеству титулов на ТБШ

19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас, который выиграл Открытый чемпионат США, высказался о сравнении с соотечественником Рафаэлем Надалем, который 22 раза выигрывал мэйджоры.



«Выиграю ли 23 турнира «Большого шлема»? Сначала давайте подумаем о втором. Я чувствовал, что могу быть номером один, но теперь я должен держаться на этом месте. Самое главное – верить в себя. Продолжаю работать с тем же смирением и подходом, с которыми я работаю», – приводит слова Алькараса Marca.



14 из своих 22 титулов на ТБШ 36-летний Надаль завоевал на «Ролан Гаррос». Также он четырежды выигрывал US Open, дважды — Открытый чемпионат Австралии и дважды — Уимблдон. Что касается Алькараса, то его высшее достижение на «Ролан Гаррос» — выход в четвертьфинал, на Уимблдоне — выход в четвёртый круг, на Australian Open — в третий.