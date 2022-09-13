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Алькарас ответил, сможет ли он обогнать Надаля по количеству титулов на ТБШ

Алькарас ответил, сможет ли он обогнать Надаля по количеству титулов на ТБШ
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19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас, который выиграл Открытый чемпионат США, высказался о сравнении с соотечественником Рафаэлем Надалем, который 22 раза выигрывал мэйджоры.

«Выиграю ли 23 турнира «Большого шлема»? Сначала давайте подумаем о втором. Я чувствовал, что могу быть номером один, но теперь я должен держаться на этом месте. Самое главное – верить в себя. Продолжаю работать с тем же смирением и подходом, с которыми я работаю», – приводит слова Алькараса Marca.

14 из своих 22 титулов на ТБШ 36-летний Надаль завоевал на «Ролан Гаррос». Также он четырежды выигрывал US Open, дважды — Открытый чемпионат Австралии и дважды — Уимблдон. Что касается Алькараса, то его высшее достижение на «Ролан Гаррос» — выход в четвертьфинал, на Уимблдоне — выход в четвёртый круг, на Australian Open — в третий.

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