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Жена Барака Обамы обратилась к Фрэнсису Тиафо, дошедшему до 1/2 US Open. Тот отреагировал

Жена Барака Обамы обратилась к Фрэнсису Тиафо, дошедшему до 1/2 US Open. Тот отреагировал
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Мишель Обама, супруга бывшего президента США Барака Обамы, обратилась к американскому теннисисту Фрэнсису Тиафо. На минувшей неделе Тиафо дошёл до полуфинала Открытого чемпионата США, где проиграл 19-летнему испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу, который в итоге завоевал титул.

«Фрэнсис, я так горжусь тобой! Ты был потрясающей силой на корте. У меня чувство, что ы ближайшие годы мы увидим, как ты доминируешь», — написала Обама в своих социальных сетях, прикрепив текст к фото с Тиафо.

«Ух ты, ваша поддержка значит для меня всё! Спасибо. Надеюсь, скоро увидимся», — ответил Фрэнсис в комментариях к соответствующему посту.

Фото: из личного архива мишель обамы

Рублёв проиграл Тиафо битву за полуфинал «Шлема». Ранее американец выбил из турнира Надаля Рублёв проиграл Тиафо битву за полуфинал «Шлема». Ранее американец выбил из турнира Надаля

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