Арина Соболенко оставила трогательное сообщение в память об умершем отце

Седьмая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка посвятила его своему отцу, который ушёл из жизни в 2019 году, когда ему было 43 года.

«Тебе сегодня исполнилось бы 46 лет, папа… Я так скучаю… Прости, что всё ещё не GS (не чемпионка ТБШ. — Прим. «Чемпионата»)», — написала Соболенко.

Арина Соболенко проиграла все три полуфинала на турнирах «Большого шлема», в которые выходила. В полуфинале Уимблдона 2021 года она уступила чешке Каролине Плишковой, на Открытом чемпионате США — 2021 — канадке Лейле Фернандес, а на US Open — 2022 — польке Иге Свёнтек.

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