Десятка лучших победных розыгрышей Карлоса Алькараса на US Open

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата США. В финальном матче турнира он обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3. На официальном YouTube-канале US Open Tennis Championships опубликована подборка из лучших розыгрышей, выигранных Карлосом Алькарасом на турнире.



«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими выигранными очками Карлоса Алькараса на US Open − 2022:

Видео доступно на YouTube-канале US Open Tennis Championships. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

Испанский теннисист установил рекорд по количеству проведённого времени на корте для турниров «Большого шлема». Всего на Открытом чемпионате США Алькарас провёл 23 часа 40 минут. Предыдущий рекорд принадлежал Кевину Андерсону и был установлен на Уимблдоне в 2018 году.