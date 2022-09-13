Видеообзор победы Гасановой над Риске в Ченнаи. Россиянка выбила первую сеяную турнира

Российская теннисистка Анастасия Гасанова (147-е место в рейтинге) прошла во второй круг хардового турнира категории WTA-250 в Ченнаи (Индия). В матче первого круга Гасанова одержала победу над 23-й ракеткой мира американкой Элисон Риске (первый номер посева) со счётом 6:2, 6:3.
Встреча на стадионе «SDAT Теннис Стэдиум. Центральный корт» продлилась 1 час 29 минут.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Риске — Гасанова:
Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.
Следующей соперницей россиянки станет представительница Великобритании Кэйти Суон (174-е место в рейтинге), которая ранее обыграла представительницу Нидерландов Арианне Хартоно (156-е место в рейтинге) со счётом 6:1, 6:2.
Призовой фонд новых соревнований в Ченнаи составил $ 251 750.
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