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Видеообзор победы Гасановой над Риске в Ченнаи. Россиянка выбила первую сеяную турнира

Видеообзор победы Гасановой над Риске в Ченнаи. Россиянка выбила первую сеяную турнира
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Российская теннисистка Анастасия Гасанова (147-е место в рейтинге) прошла во второй круг хардового турнира категории WTA-250 в Ченнаи (Индия). В матче первого круга Гасанова одержала победу над 23-й ракеткой мира американкой Элисон Риске (первый номер посева) со счётом 6:2, 6:3.

Встреча на стадионе «SDAT Теннис Стэдиум. Центральный корт» продлилась 1 час 29 минут.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Риске — Гасанова:

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.

Следующей соперницей россиянки станет представительница Великобритании Кэйти Суон (174-е место в рейтинге), которая ранее обыграла представительницу Нидерландов Арианне Хартоно (156-е место в рейтинге) со счётом 6:1, 6:2.

Призовой фонд новых соревнований в Ченнаи составил $ 251 750.

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