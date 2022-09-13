Оксана Селехметьева одержала уверенную победу на старте турнира WTA-250 в Ченнаи

142-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева уверенно преодолела первый раунд турнира категории WTA-250 в Ченнаи (Индия).

В стартовом матче Селехметьева обыграла представительницу Греции Деспину Папамихаил со счётом 6:3, 6:1. Встреча продлилась 1 час 8 минут. Селехметьева ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Папамихаил один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт.

Следующей соперницей Селехметьевой станет победительница матча Магда Линетт (Польша, 3) — Моюка Учижима (Япония).

Призовой фонд новых соревнований в Ченнаи составил $ 251 750. Сетку турнира возглавила американская теннисистка Элисон Риске, которую на старте обыграла россиянка Анастасия Гасанова.