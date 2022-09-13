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Чемпионка Уимблдона Рыбакина с трудом обыграла 173-ю ракетку мира на турнире в Словении

Чемпионка Уимблдона Рыбакина с трудом обыграла 173-ю ракетку мира на турнире в Словении
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Чемпионка Уимблдона-2022, 25-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина с трудом пробилась во второй круг турнира категории WTA-250 в Портороже (Словения).

В матче первого круга третья сеяная Рыбакина обыграла немку Лауру Зигемунд (173-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (10:8). Встреча продлилась 3 часа 25 минут. Рыбакина 15 раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 19. На счету Зигемунд ни одного эйса, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

Следующей соперницей Рыбакиной станет представительница Чехии Тереза Мартинцова.

Призовой фонд турнира в Словении составил € 203 024. Его действующей чемпионкой является итальянка Ясмине Паолини.

Порторож. 1-й круг
13 сентября 2022, вторник. 14:55 МСК
Лаура Зигемунд
173
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 6 8
6 4 		6 7 10
         
Елена Рыбакина
25
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
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