Чемпионка Уимблдона Рыбакина с трудом обыграла 173-ю ракетку мира на турнире в Словении
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Чемпионка Уимблдона-2022, 25-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина с трудом пробилась во второй круг турнира категории WTA-250 в Портороже (Словения).
В матче первого круга третья сеяная Рыбакина обыграла немку Лауру Зигемунд (173-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (10:8). Встреча продлилась 3 часа 25 минут. Рыбакина 15 раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 19. На счету Зигемунд ни одного эйса, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.
Следующей соперницей Рыбакиной станет представительница Чехии Тереза Мартинцова.
Призовой фонд турнира в Словении составил € 203 024. Его действующей чемпионкой является итальянка Ясмине Паолини.
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