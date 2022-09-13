The Telegraph сообщает о восьмизначных долгах WTA. Ассоциация ищет инвесторов

Женская теннисная ассоциация (WTA) находится в тяжёлой финансовой ситуации и ищет новых инвесторов, сообщает The Telegraph.
По информации издания, у WTA восьмизначные долги. Основной причиной проблем называется то, что в последние сезоны ассоциации приходится компенсировать разницу в призовых с ATP на четырёх обязательных турнирах категории WTA-1000 (в Индиан-Уэллсе, Мадриде, Майами и Пекине).
WTA намерена продать 20-процентную долю своих акций частной инвестиционной компании CVC Capital Partners (владела акциями Формулы-1). Речь идёт о $ 150 млн. При этом основным условием CVC для ввода своих капиталов является уравнивание количества призовых между WTA и АТР на большем количестве турниров. Идею сделки поддерживает глава WTA Стив Саймон, а также все представители игроков в совете директоров.
По данным The Telegraph, голосование за сделку с CVC должно было пройти в первый день US Open – 2022. Решение организации на данный момент неизвестно.
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