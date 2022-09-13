Дядя Джоковича: испытание в Австралии только продлило карьеру Новака

Бизнесмен Горан Джокович, родной дядя 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича, предположил, как пропуск большинства соревнований в этом году отразится на карьере племянника. Из-за нежелания прививаться Джокович среди прочих пропустил два мэйджора – Australian Open и US Open.
«Этот год был непростым для Новака, но он продолжает двигаться вперёд. Я уверен, что после всего, что он пережил, он стал только сильнее. Новак – очень самодостаточная личность. Он всё про себя понимает и знает, чего хочет.
Испытание, через которое он прошёл в этом году в Австралии, только продлило его карьеру. Вместо того, чтобы уйти из тенниса через 3-4 года, он поиграет ещё 5-6 лет. Он дал отдохнуть своему организму», — приводит слова Джоковича The Pavlovic Today.
- 13 сентября 2022
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