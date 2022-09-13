Онс Жабер с мужем посетила показ Vogue в Нью-Йорке

Финалистка двух турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер с мужем и тренером Каримом Камуном посетила модный показ Vogue World, который вчера, 12 сентября, прошёл в Нью-Йорке.

28-летняя Жабер поделилась снимками с мероприятия.

«О прошлой ночи. Спасибо за приглашение, Vogue», — подписала фото Жабер.

Фото: из личного архива Онс Жабер

Ранее Жабер дошла до полуфинала Открытого чемпионата США – 2022, где уступила первой ракетке мира из Польши Иге Свёнтек (1) со счётом 2:6, 6:7 (5:7). Для Онс это второй финал турнира «Большого шлема» подряд. На US Open Жабер обыграла Мэдисон Бренгл (США), Элизабет Мандлик (США, WC), Шелби Роджерс (США, 31), Веронику Кудерметову (Россия, 18), Айлу Томлянович (Австралия) и Каролин Гарсию (17).