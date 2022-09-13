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Наоми Осака опубликовала яркие селфи

Наоми Осака опубликовала яркие селфи
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака опубликовала в социальных сетях яркие фото. Она добавила к нам эмодзи «чёртик», «знак вопроса», «ночной город», «игровая приставка» и «сердца».

Фото: из личного архива Наоми Осаки

Фото: из личного архива Наоми Осаки

Фото: из личного архива Наоми Осаки

Осака провалила прошедший Открытый чемпионат США – 2022. В матче первого круга Наоми проиграла американке Даниэль Коллинз (19) со счётом 6:7 (5:7), 3:6. Для японки это поражение стало четвёртым подряд.

В данный момент 24-летняя Осака занимает 48-ю строчку в рейтинге WTA. Этим летом Наоми прекратила сотрудничество с многолетним наставником бельгийцем Вимом Фиссеттом.

Теннисистка заявлена на домашний турнир категории WTA-500 в Токио, который пройдёт с 19 по 25 сентября.

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