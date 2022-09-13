Теннисист Павел Котов ответил, будет ли менять спортивное гражданство
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Российский теннисист Павел Котов рассказал, как воспринял решение организаторов Уимблдона-2022 запретить россиянам участие в турнире, а также оценил перспективу смены гражданства.
«Отразился ли на мне бан Уимблдона? Было обидно, это должен был быть мой второй ТБШ кряду. Но сыграю — хорошо, не сыграю — значит, не судьба. Надо проще ко всему относиться. Пока что я не думал о смене гражданства, но буду, наверное, что-то предпринимать, если ситуация будет совсем безвыходная. Но пока не думал, ведь дают возможность выступать. Надо решать проблемы по мере их поступления», — сказал Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Полное интервью с Павлом Котовым читайте завтра, 14 сентября, в 11:00.
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