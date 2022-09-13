«Зимой купил маме шубу». Павел Котов назвал свои самые большие покупки на призовые

Российский теннисист Павел Котов рассказал, какие вещи может себе позволить, зарабатывая теннисом.
Котов пробился в основную сетку на прошедшем US Open – 2022 через квалификацию, однако в первом круге проиграл американцу Брэндону Накашиме со счётом 6:7 (4:7), 2:6, 2:6. По тому же сценарию для Павла прошёл «Ролан Гаррос».
«На данный момент на себя очень мало остаётся. После «Ролан Гаррос», куда прошёл в основную сетку, как и на US Open, подарил себе 13-й iPhone. Папе тоже подарил телефон, маме зимой купил шубу. Больших подарков пока ещё не дарил — не хватает средств. Если что-то и зарабатываю, то очень скромно», — сказал Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Полное интервью с Павлом Котовым читайте завтра, 14 сентября, в 11:00.
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