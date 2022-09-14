Карлос Алькарас: всё население моего родного города поместилось бы на арене Артура Эша

Чемпион US Open – 2022, первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал об атмосфере на стадионе Артура Эша во время финала Открытого чемпионата США – 2022.
«Думаю, всё население моего родного города в Испании поместилось бы на арене Артура Эша. Во время финала я воспользовался моментом и огляделся, чтобы увидеть всех этих людей, все эти места, заполненные от верхнего до нижнего ряда, это было невероятно», — приводит слова Алькараса New York Times.
Алькарас одержал победу в дебютном для себя финале турнира «Большого шлема», став чемпионом US Open – 2022. В решающем матче Алькарас (3) обыграл 23-летнего норвежца Каспера Рууда (5) со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.
Этот результат помог Алькарасу впервые в карьере подняться на первую строчку рейтинга ATP. Карлос стал первой ракеткой мира в возрасте 19 лет, тем самым побив достижение австралийца Ллейтона Хьюитта, которому удалось сделать это в возрасте 20 лет.
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