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«Раньше бегала здесь, теперь просто фотографируюсь». Шарапова опубликовала новое фото

«Раньше бегала здесь, теперь просто фотографируюсь». Шарапова опубликовала новое фото
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях новое фото.

«Раньше я постоянно бегала по этой песчаной дюне вверх и вниз. Теперь я просто фотографируюсь перед ней», — подписала фото Шарапова.

Фото: из личного архива Марии Шараповой

За время в туре Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

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