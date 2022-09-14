Россиянка Анастасия Захарова не сумела пробиться во второй круг турнира в Словении

20-летняя российская теннисистка Анастасия Захарова не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-250 в Портороже (Словения).

В матче первого круга Захарова (Q) уступила полуфиналистке «Ролан Гаррос» — 2021 словенке Тамаре Зиданшек со счётом 4:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 31 минуту. Захарова ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи. На счету Зиданшек один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем раунде Зиданшек сразится с представительницей Румынии Аной Богдан, которая ранее обыграла восьмую сеяную Айлу Томлянович из Австралии.

Призовой фонд турнира в Словении составил € 203 024. Его действующей чемпионкой является итальянка Ясмине Паолини.