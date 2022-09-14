Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Россиянка Анастасия Захарова не сумела пробиться во второй круг турнира в Словении

Россиянка Анастасия Захарова не сумела пробиться во второй круг турнира в Словении
Комментарии

20-летняя российская теннисистка Анастасия Захарова не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-250 в Портороже (Словения).

В матче первого круга Захарова (Q) уступила полуфиналистке «Ролан Гаррос» — 2021 словенке Тамаре Зиданшек со счётом 4:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 31 минуту. Захарова ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи. На счету Зиданшек один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем раунде Зиданшек сразится с представительницей Румынии Аной Богдан, которая ранее обыграла восьмую сеяную Айлу Томлянович из Австралии.

Призовой фонд турнира в Словении составил € 203 024. Его действующей чемпионкой является итальянка Ясмине Паолини.

Порторож. 1-й круг
13 сентября 2022, вторник. 22:55 МСК
Тамара Зиданшек
91
Словения
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Анастасия Захарова
160
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022