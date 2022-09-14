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Гауфф вошла в топ-10 теннисисток, которые пробились в первую десятку до исполнения 19 лет

Гауфф вошла в топ-10 теннисисток, которые пробились в первую десятку до исполнения 19 лет
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Американская теннисистка Кори Гауфф отметилась уникальным достижением после завершения US Open – 2022.

18-летняя уроженка Атланты сумела впервые в карьере войти в топ-10 рейтинга WTA в 21 веке до достижения спортсменкой 19 лет. Об этом сообщает Opta Ace в своём «твиттере». В обновлённой женской табели о рангах Кори заняла 8-ю позицию. Ранее аналогичное достижение смогли установить Серена Уильямс, Анна Курникова, Ким Клейстерс, Елена Докич, Светлана Кузнецова, Мария Шарапова, Николь Вайдишова, Каролин Возняцки и Белинда Бенчич.

Напомним, что на прошедшем Открытом чемпионате США по теннису Гауфф дошла до четвертьфинальной стадии турнира, где уступила представительнице Франции Каролин Гарсии. Чемпионкой американского «Шлема» стала 21-летняя полька Ига Свёнтек.

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