Алькарас замкнул топ-6 игроков с наибольшим количеством титулов до исполнения 20 лет

Первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас сумел установить очередное достижение после победы на Открытом чемпионате США по теннису 2022 года.
19-летний уроженец Эль Паламара сумел стать шестым игроком в Открытой эре с наибольшим количественным завоёванных титулов до того момента, когда спортсмену исполнится 20 лет. Об этом сообщает Sportskeeda. В активе Карлоса 6 титулов. Ранее подобное достижение установили Андре Агасси (6), Борис Беккер (6), Бьорн Борг (6), Матс Виландер (9). Лидером по этому показателю является 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль – 11 титулов.
Алькарас стал победителем прошедшего US Open, обыграв в финальном матче турнира представителя Норвегии Каспера Рууда со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.
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