Свёнтек вошла в топ-6 теннисисток с наибольшим количеством титулов на ТБШ за десятилетие

Первая ракетка мира Ига Свёнтек отметилась ещё одним достижением после завоёванного титула на US Open – 2022.
21-летняя уроженка Варшавы попала в список игроков женского одиночного разряда с наибольшим количеством титулов на турнире «Большого шлема» за определённое десятилетие. В активе польки уже три мэйджора. Она уступает лишь таким именитым конкуренткам, как американка Серена Уильямс (12 титулов в 2010-х и 10 титулов в 2000-х), немка Штеффи Граф (14 титулов в 1990-х), чешка Мартина Навратилова (15 титулов в 1980-х) и американка Крис Эверт (9 титулов в 1970-х). Такую статистику подготовило известное издание Sportskeeda.
Напомним, 10 сентября в финале Открытого чемпионата США по теннису Свёнтек (1) со счётом 6:2, 7:6 (7:5) обыграла представительницу Туниса Онс Жабер (5). В этом году полька также праздновала успех на кортах «Ролан Гаррос».
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