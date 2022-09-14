Ига Cвёнтек высказалась о качествах Онс Жабер

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась мнением о втором номере рейтинга WTA, представительнице Туниса Онс Жабер.
«Онс – хороший человек. Кроме того, я скорее интроверт, так что на самом деле именно благодаря ей у нас хорошие отношения — она очень открытая, всегда улыбается и всегда может пошутить. Познакомиться с ней было действительно здорово, она отличный игрок с такой решимостью и амбициями. Приятно, что у нас может царить такое взаимное уважение. Я чувствую, что это важно в женском теннисе. В WTA-туре между нами нет напряжения в раздевалках; все девушки очень милые, и мы все поддерживаем друг друга. Несмотря на то, что мы всегда боремся и хотим победить на корте, у нас хорошая обстановка», — сказала Свёнтек в интервью Vogue.
Напомним, 10 сентября в финале Открытого чемпионата США по теннису Свёнтек (1) со счётом 6:2, 7:6 (7:5) обыграла представительницу Туниса Онс Жабер (5). В этом году полька также праздновала успех на кортах «Ролан Гаррос».
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