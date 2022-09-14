Свёнтек рассказала, что значит для неё представлять Польшу на международной арене

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась мнением о том, какое значение для неё имеет выступление на профессиональных турнирах под флагом своей страны в условиях сложившейся политической обстановки.

«Честно говоря, это удивительно, особенно в такие времена, когда я чувствую, что мы все должны быть едины. Как вы знаете, прямо рядом с нашей страной, на Украине, идёт специальная военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), поэтому представлять Польшу и, возможно, иметь возможность дарить людям немного радости и позитивных новостей вне проблем, с которыми сталкивается наш мир, действительно вдохновляет меня и подталкивает идти ещё дальше. Иногда я просто хочу развлечь людей, и особенно поляков, потому что я очень горжусь своей страной и тем, как мы справлялись со всем последние пару месяцев», – сказала Свёнтек в интервью Vogue.



Напомним, 10 сентября в финале US Open – 2022 Свёнтек (1) со счётом 6:2, 7:6 (7:5) обыграла представительницу Туниса Онс Жабер (5). Для 21-летней теннисистки это третий титул на турнирах «Большого шлема», первые два были завоёваны на «Ролан Гаррос».