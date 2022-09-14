Карлос Алькарас высказался о нерегулярных выступлениях «Большой тройки» в 2022 году

Первая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как относится к тому, что представители «Большой тройки» пропускали турниры в ходе сезона-2022. Напомним, Роджер Федерер не играет уже больше года, Рафаэль Надаль пропустил некоторые турниры из-за травм, а Новак Джокович — из-за нежелания прививаться.

«Послушайте, я не хочу лишать себя заслуг. Да, это правда, что Рафа, Джокович, Федерер были в том состоянии, когда все они играли. Мне повезло — или что вы хотите сказать, — что Джокович не мог играть [на US Open].

У каждого есть свои причины. Но такова реальность. Какое-то время он не мог много играть, а Рафа продолжал играть, но тоже не весь год. Но, как я уже сказал, я не хочу лишать себя заслуг. Я играл весь сезон, участвовал в невероятных матчах на классных турнирах. Я очень много работал, чтобы такое могло произойти», — приводит слова Алькараса New York Times.

Донна Векич и Белинда Бенчич спародировали мужские и женские рукопожатия: