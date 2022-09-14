Румынский таблоид сообщил, что Халеп могла развестись с мужем из-за Муратоглу

Бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп могла развестись с мужем-миллионером Тони Юруцем из-за своего нового тренера Патрика Муратоглу, утверждает румынский таблоид Cancan. Авторы статьи сообщают, что у Халеп могут быть отношения с Муратоглу, который женат.
Утверждается, что с тех пор, как Халеп начала работу с Муратоглу, Юруц не посетил ни одного матча теннисистки.
Халеп и Юруц провели в браке менее года. Ранее СМИ сообщали о том, что причиной расставания пары стали постоянные разъезды Халеп, из-за чего супруги отдалились. При этом родители Халеп пытались спасти брак, отправив Симону и Тони в отпуск в Грецию этим летом, однако проблемы лишь усугубились. Супруги изначально договаривались, что в случае развода не будут делить имущество.
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