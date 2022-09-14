Карлос Алькарас оценил свои шансы сыграть с Роджером Федерером

Чемпион US Open 2022 года, первая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что думает о своих шансах выйти на корт с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» Роджером Федерером. 41-летний Федерер не играет уже больше года. Его последний на данный момент матч — четвертьфинал Уимблдона 2021 года, где он проиграл поляку Хуберту Хуркачу.

«Хотелось бы сыграть с Федерером. Хотя сейчас на это мало шансов, как мне кажется», — приводит слова Алькараса Ubitennis.

Предполагается, что Роджер Федерер из-за травмы колена может пропустить Кубок Лэйвера в Лондоне в конце сентября, хотя ранее было официальное подтверждение его участия.

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