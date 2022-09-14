Уильямс: завершение карьеры я бы назвала эволюцией Серены

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс рассказала о том, как воспринимает завершение карьеры. Ранее она объявила, что уходит из спорта после Открытого чемпионата США.



«Я думаю, что завершение карьеры — это то, что люди должны заработать. Для этого мы упорно работаем. Мне кажется, что я нахожусь в таком возрасте, когда могу многое дать. Есть много всего, чем я хочу заняться. Я не буду просто отдыхать, есть много всего, что нужно делать.



Как по мне, так завершение карьеры — это эволюция Серены. Я ждала долгие годы, чтобы заняться теми или иными вещами в жизни. Но из-за страсти к теннису мне это не удавалось», — сказала Уильямс в программе Джимми Фэллона.

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