Свёнтек рассказала, как восприняла победу Надаля над Медведевым в финале Australian Open

Первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, как восприняла победу 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля над россиянином Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии 2022 года. Надаль победил Медведева в пяти сетах, проиграв при этом первые две партии.
По словам Свёнтек, победа Надаля сильно вдохновила её и дала дополнительную мотивацию.
«Рафа такой замечательный человек на корте и за его пределами. И он так меня вдохновил, особенно в этом сезоне, когда я смотрела его финал на Открытом чемпионате Австралии. Это действительно дало мне дополнительную мотивацию и ещё больше выдержки на корте, когда мне это действительно было нужно», — приводит слова Свёнтек Vogue.
Донна Векич и Белинда Бенчич спародировали мужские и женские рукопожатия:
- 14 сентября 2022
-
10:40
-
10:35
-
10:14
-
09:46
-
09:40
-
09:36
-
09:10
-
08:49
-
08:49
-
08:20
-
08:15
-
08:08
-
08:02
-
07:44
-
07:32
-
07:01
-
06:05
-
05:45
-
01:10
-
00:27
-
00:19
-
00:08
- 13 сентября 2022
-
23:56
-
23:45
-
23:33
-
22:56
-
22:36
-
22:29
-
20:59
-
20:25
-
19:36
-
19:31
-
18:52
-
18:21
-
17:56