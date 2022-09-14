Свёнтек рассказала, как восприняла победу Надаля над Медведевым в финале Australian Open

Первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, как восприняла победу 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля над россиянином Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии 2022 года. Надаль победил Медведева в пяти сетах, проиграв при этом первые две партии.

По словам Свёнтек, победа Надаля сильно вдохновила её и дала дополнительную мотивацию.

«Рафа такой замечательный человек на корте и за его пределами. И он так меня вдохновил, особенно в этом сезоне, когда я смотрела его финал на Открытом чемпионате Австралии. Это действительно дало мне дополнительную мотивацию и ещё больше выдержки на корте, когда мне это действительно было нужно», — приводит слова Свёнтек Vogue.

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