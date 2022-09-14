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Ига Свёнтек, победив на US Open, повторила достижение Марии Шараповой

Ига Свёнтек, победив на US Open, повторила достижение Марии Шараповой
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Первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек, которая одержала победу на Открытом чемпионате США, повторила достижение пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», экс-лидера рейтинга WTA россиянки Марии Шараповой. Свёнтек стала первой со времён Шараповой теннисисткой, которая завоевала свой третий титул на мэйджоре не позднее 21 года. Мария свой третий титул на ТБШ завоевала на Australian Open — 2008, когда ей было 20 лет.

Напомним, ранее Свёнтек дважды, а именно в 2020 и 2022 годах, выиграла Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»). Её высшее достижение на Australian Open — выход в полуфинал (2022 год), на Уимблдоне — выход в четвёртый круг (2021-й).

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