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«В Европе ты никому не будешь нужен». Павел Котов — о нежелании уезжать из России

«В Европе ты никому не будешь нужен». Павел Котов — о нежелании уезжать из России
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Российский теннисист Павел Котов ответил на вопрос о возможном переезде из России. Спортсмен объяснил, почему не планирует менять место жительства.

«Многие говорят, что, тренируясь в России, невозможно играть на профессиональном уровне. Я лично могу сказать, что ни одной недели не тренировался за границей. Всегда тренировался только в России: в клубе «Будь здоров» около последних 11 лет. На мой взгляд, это один из самых лучших клубов в России: много кортов — 17. Из них девять — хардовые крытые, восемь — открытые, которые с разными покрытиями: по четыре хардовых и грунтовых. Кроме кортов, есть тренажёрный зал, зал для ОФП. Пока не хватает бассейна, но, надеюсь, скоро будет. Много где играл турниры в клубах, так что мне есть с чем сравнить.

Самое главное, чтобы тренировки были под тебя. Если ты поедешь в какую-то обычную европейскую академию, то там никто тебя специально не будет тренировать. Ты никому не будешь нужен. Смысла ехать нет. Соответственно, здесь у меня всё подстроено под мои проблемы, тренируют только то, что нужно мне. Это самое важное», — сказал Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полное интервью с Павлом Котовым читайте на «Чемпионате».

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