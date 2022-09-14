Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Живу в пределах $ 100 тысяч». Павел Котов — о тратах в современном теннисе

«Живу в пределах $ 100 тысяч». Павел Котов — о тратах в современном теннисе
Комментарии

Российский теннисист Павел Котов рассказал о тратах профессионального спортсмена. По словам Котова, теннисисту нужно тратить около $ 100 — $ 200 тыс. в год. В эту сумму входят все расходы.

«Чтобы жить в туре год, теннисистам нужно $ 200 тыс. — достаточно ли этого? Сегодня, да. Не знаю, что будет в будущем. Сумма осталась актуальной. В этих рамках приблизительно существую и я. Но мне кажется, что я даже скромнее — в пределах $ 100 тыс. Потому что турниры играю уровнем ниже, чем топ-50. Я же играл только одну пятисотку, вторая будет в октябре в Нур-Султане. В пропорциях трачу 50 на 50. Половина — тренеры по теннису, ОФП, своей семье отдаю из этого бюджета. Другие $ 50 тыс. — перелёты и гостиницы. Сейчас это что-то с чем-то — очень дорого стоит», — сказал Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полное интервью с Павлом Котовым читайте на «Чемпионате».

«Можно стать топом, если помогут богатые люди». Откровения теннисиста из России «Можно стать топом, если помогут богатые люди». Откровения теннисиста из России
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022