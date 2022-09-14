«Живу в пределах $ 100 тысяч». Павел Котов — о тратах в современном теннисе

Российский теннисист Павел Котов рассказал о тратах профессионального спортсмена. По словам Котова, теннисисту нужно тратить около $ 100 — $ 200 тыс. в год. В эту сумму входят все расходы.
«Чтобы жить в туре год, теннисистам нужно $ 200 тыс. — достаточно ли этого? Сегодня, да. Не знаю, что будет в будущем. Сумма осталась актуальной. В этих рамках приблизительно существую и я. Но мне кажется, что я даже скромнее — в пределах $ 100 тыс. Потому что турниры играю уровнем ниже, чем топ-50. Я же играл только одну пятисотку, вторая будет в октябре в Нур-Султане. В пропорциях трачу 50 на 50. Половина — тренеры по теннису, ОФП, своей семье отдаю из этого бюджета. Другие $ 50 тыс. — перелёты и гостиницы. Сейчас это что-то с чем-то — очень дорого стоит», — сказал Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Полное интервью с Павлом Котовым читайте на «Чемпионате».
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