Котов рассказал, почему отказался играть в теннис за американский университет

Российский теннисист Павел Котов признался, что у него было приглашение от американского университета. По словам спортсмена, он его отклонил, решив остаться в России.



«У нас нет такой системы, как в США. Меня в 18 лет тоже приглашали в Корнелльский университет — его окончил Лев Казаков. Одновременно нас пригласили учиться и играть за университет в теннис. Он согласился, а я пришёл к выводу, что мне это ненужно и я не согласился, остался в России. Во-первых, слишком далеко. Одно дело, если в Европе, когда ты в любой момент можешь сесть на самолёт, как раньше, и за три-четыре часа оказаться в России. Другое — когда учишься за 12-13 часов лёта.



Я не то что тепличный. Просто я много в каких странах побывал и мне нравится у себя, в России. Кому-то может не нравится, а мне — очень», — сказал Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.



Полное интервью с Павлом Котовым читайте на «Чемпионате».