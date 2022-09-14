Чемпионка Уимблдона Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Словении
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Портороже (Словения). В матче второго круга она обыграла чешку Терезу Мартинцову. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:1.
25-я ракетка мира Рыбакина, ставшая чемпионкой Уимблдона в 2022 году, выполнила четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 14. Её соперница, занимающая 66-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, дважды ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта из двух. Продолжительность матча составила 1 час 12 минут.
Следующей соперницей Рыбакиной станет украинка Леся Цуренко. Ранее она обыграла россиянку Екатерину Александрову (5:7, 6:7).
Призовой фонд турнира в Словении составляет € 203 тыс.
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