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Чемпионка Уимблдона Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Словении

Чемпионка Уимблдона Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Словении
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Портороже (Словения). В матче второго круга она обыграла чешку Терезу Мартинцову. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:1.

25-я ракетка мира Рыбакина, ставшая чемпионкой Уимблдона в 2022 году, выполнила четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 14. Её соперница, занимающая 66-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, дважды ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта из двух. Продолжительность матча составила 1 час 12 минут.

Следующей соперницей Рыбакиной станет украинка Леся Цуренко. Ранее она обыграла россиянку Екатерину Александрову (5:7, 6:7).

Призовой фонд турнира в Словении составляет € 203 тыс.

Порторож. 2-й круг
14 сентября 2022, среда. 14:00 МСК
Тереза Мартинцова
66
Чехия
Тереза Мартинцова
Т. Мартинцова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1  
6 		6  
         
Елена Рыбакина
25
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Комментарии
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