Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не следует недооценивать 24 часа в Париже». Мария Шарапова прилетела на неделю блокчейна

«Не следует недооценивать 24 часа в Париже». Мария Шарапова прилетела на неделю блокчейна
Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях своё видение Парижа (Франция) с помощью небольшого видеоролика.

«Никогда не следует недооценивать 24 часа в Париже. Увидимся завтра», — подписала видео Шарапова.

Шарапова прилетела во Францию, чтобы посетить неделю блокчейна Binance в качестве спикера.

За время в туре Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

Теннисисты – профи по части инвестиций! Федерер поднял на кроссовках $ 250 млн Теннисисты – профи по части инвестиций! Федерер поднял на кроссовках $ 250 млн
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022