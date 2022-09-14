«Не следует недооценивать 24 часа в Париже». Мария Шарапова прилетела на неделю блокчейна

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях своё видение Парижа (Франция) с помощью небольшого видеоролика.
«Никогда не следует недооценивать 24 часа в Париже. Увидимся завтра», — подписала видео Шарапова.
Шарапова прилетела во Францию, чтобы посетить неделю блокчейна Binance в качестве спикера.
За время в туре Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
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