«Самый драгоценный подарок». Карен Хачанов мило поздравил трёхлетнего сына с днём рождения

18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал трогательное поздравление сыну Давиду, которому сегодня, 14 сентября, исполнилось три года. Игрок не забыл поблагодарить за сына жену Веронику.

«С днём рождения, мой мальчик (эмодзи «сердце»). Бесконечно благодарен своей жене за самый драгоценный подарок, который получил три года назад», — подписал милое совместное фото с сыном Хачанов.

Фото: из личного архива Карена Хачанова

Напомним, на прошедшем US Open – 2022 26-летний Хачанов (27) дошёл до полуфинала, где со счётом 6:7 (5:7), 2:6, 7:5, 2:6 проиграл норвежцу Касперу Рууду (5). По ходу соревнований Карен победил Дениса Кудлу (США), Тьяго Монтейро (Бразилия), Джека Дрэйпера (Великобритания), Пабло Карреньо-Бусту (Испания, 12) и Ника Кирьоса (Австралия, 27).