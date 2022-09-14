Видео: Новак Джокович задорно поёт на свадьбе брата и получает деньги от гостей

В социальных сетях появляются видео с празднования свадьбы брата 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича Джордже.

На одном из них Новак поёт для гостей хит группы OK Bend, параллельно получая от них денежные поощрения.

Предположительно 12 сентября директор турнира ATP-250 в Белграде Джордже Джокович обвенчался с беременной подругой Сашкой Веселинов. Церемония прошла в церкви Белграда, после чего новобрачные и гости отправились на отдых в Черногорию, где пробудут до 18 сентября.

Напомним, Новак Джокович пропускает матчи группового этапа финала Кубка Дэвиса — 2022 из-за свадьбы брата. Сербы заменили на турнире действующих чемпионов — команду России, которая была отстранена решением ITF.