Алекс Корретха — о сыне Карена Хачанова: что за чудесное личико!

Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира, испанец Алекс Корретха отреагировал на милое фото 18-й ракетки мира россиянина Карена Хачанова с трёхлетним сыном Давидом.

«Что за чудесное личико! Поздравляю», — написал Корретха в комментариях к фото, добавив эмодзи «аплодисменты».

Фото: из личного архива Карена Хачанова

Хачанов опубликовал редкое совместное фото с сыном в честь дня рождения ребёнка. «С днём рождения, мой мальчик (эмодзи «сердце»). Бесконечно благодарен своей жене за самый драгоценный подарок, который получил три года назад», — подписал снимок Карен.

Напомним, на прошедшем US Open – 2022 26-летний Хачанов (27) дошёл до полуфинала, где со счётом 6:7 (5:7), 2:6, 7:5, 2:6 проиграл норвежцу Касперу Рууду (5).