Андрей Рублёв заявился на новый турнир ATP в Хихоне
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Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет на новом турнире категории ATP-250 в Хихоне (Испания). Соревнования пройдут на харде с 10 по 16 октября.
Заявочный лист турнира ATP-250 в Хихоне:
Андрей Рублёв (Россия)
Пабло Карреньо-Буста (Испания)
Роберто Баутиста-Агут (Испания)
Франсиско Серундоло (Аргентина)
Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
Томми Пол (США)
Себастьян Баэс (Аргентина)
Альберт Рамос-Виньолас (Испания)
Адриан Маннарино (Франция)
Себастьян Корда (США)
Доминик Тим (Австрия)
Фабио Фоньини (Италия)
Илья Ивашко (Беларусь).
На прошедшем Открытом чемпионате США Рублёв дошёл до четвертьфинала, где со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (0:7), 4:6 проиграл американцу Фрэнсису Тиафо.
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