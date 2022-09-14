Андрей Рублёв заявился на новый турнир ATP в Хихоне

Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет на новом турнире категории ATP-250 в Хихоне (Испания). Соревнования пройдут на харде с 10 по 16 октября.

Заявочный лист турнира ATP-250 в Хихоне:

Андрей Рублёв (Россия)

Пабло Карреньо-Буста (Испания)

Роберто Баутиста-Агут (Испания)

Франсиско Серундоло (Аргентина)

Алехандро Давидович-Фокина (Испания)

Томми Пол (США)

Себастьян Баэс (Аргентина)

Альберт Рамос-Виньолас (Испания)

Адриан Маннарино (Франция)

Себастьян Корда (США)

Доминик Тим (Австрия)

Фабио Фоньини (Италия)

Илья Ивашко (Беларусь).

На прошедшем Открытом чемпионате США Рублёв дошёл до четвертьфинала, где со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (0:7), 4:6 проиграл американцу Фрэнсису Тиафо.