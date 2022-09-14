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Слоан Стивенс рассказала, как проходит подготовка к замораживанию её яйцеклеток

Слоан Стивенс рассказала, как проходит подготовка к замораживанию её яйцеклеток
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Чемпионка US Open – 2017, бывшая третья ракетка мира, американка Слоан Стивенс рассказала, как проходит процесс подготовки к процедуре изъятия и замораживания её яйцеклеток. Ранее Слоан призналась, что не хочет выбирать между карьерой и семьёй.

Напомним, в январе 2022 года 29-летняя Стивенс вышла замуж за американского футболиста Жози Алтидора.

«Пока всё идёт хорошо. Честно говоря, пока это один из лучших кейсов моего взаимодействия с медициной. Саму процедуру я планирую провести в межсезонье. Общение со специалистами было простым и эффективным. Но из-за постоянных тестирований на допинг в нашем виде спорта мне приходится по два-три раза проверять выписываемые лекарства, которые нужно принимать, чтобы получить одобрение на процедуру. Спасибо, что спросили, буду держать вас в курсе», — написала Стивенс в своих социальных сетях.

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