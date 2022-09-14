Слоан Стивенс рассказала, как проходит подготовка к замораживанию её яйцеклеток

Чемпионка US Open – 2017, бывшая третья ракетка мира, американка Слоан Стивенс рассказала, как проходит процесс подготовки к процедуре изъятия и замораживания её яйцеклеток. Ранее Слоан призналась, что не хочет выбирать между карьерой и семьёй.
Напомним, в январе 2022 года 29-летняя Стивенс вышла замуж за американского футболиста Жози Алтидора.
«Пока всё идёт хорошо. Честно говоря, пока это один из лучших кейсов моего взаимодействия с медициной. Саму процедуру я планирую провести в межсезонье. Общение со специалистами было простым и эффективным. Но из-за постоянных тестирований на допинг в нашем виде спорта мне приходится по два-три раза проверять выписываемые лекарства, которые нужно принимать, чтобы получить одобрение на процедуру. Спасибо, что спросили, буду держать вас в курсе», — написала Стивенс в своих социальных сетях.
- 14 сентября 2022
-
22:13
-
21:45
-
20:58
-
20:55
-
20:34
-
19:58
-
19:22
-
18:56
-
18:52
-
18:37
-
16:22
-
15:22
-
14:38
-
14:01
-
13:29
-
12:29
-
11:56
-
11:44
-
11:31
-
11:01
-
10:40
-
10:35
-
10:14
-
09:46
-
09:40
-
09:36
-
09:10
-
08:49
-
08:49
-
08:20
-
08:15
-
08:08
-
08:02
-
07:44
-
07:32